Google lancia le Fonti preferite | così puoi seguire Calcio News 24 di più e meglio

Google ha introdotto in Italia una nuova funzione chiamata “Fonti preferite” che consente agli utenti di selezionare le testate e i portali di notizie che desiderano seguire con maggiore frequenza. La funzione permette di personalizzare l’esperienza di lettura online, facilitando l’accesso ai contenuti delle fonti scelte. Queste impostazioni sono disponibili attraverso l’app di Google e il motore di ricerca. La novità si inserisce nella strategia di Google di offrire strumenti più mirati per la fruizione di notizie personalizzate.

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