Google lancia Fonti preferite | scegli Juventus News 24 per non perderti più nessuna notizia

Google ha introdotto anche in Italia la funzione “Fonti preferite”, uno strumento che consente di scegliere i siti web da seguire più facilmente. Tra le fonti disponibili c’è anche un portale di notizie sportive dedicato alla Juventus, che permette agli utenti di ricevere aggiornamenti più frequenti e mirati. La funzione si integra con i servizi di Google, facilitando l’accesso alle notizie di interesse senza dover cercare manualmente ogni volta. È possibile impostarla direttamente tramite le impostazioni del proprio account.

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di Edoardo D'Amato Google ha lanciato anche nel mercato italiano la funzione “ Fonti preferite ”, uno strumento che permette agli utenti di selezionare i siti web che desiderano seguire con maggiore continuità. La novità riguarda sia Google Discover sia alcuni risultati mostrati nella ricerca, con l’obiettivo di rendere più personalizzata l’esperienza informativa. Attraverso questa funzione è possibile indicare i portali che si preferisce leggere più spesso. Ad esempio, scegliendo Juventus News 24 come fonte preferita, i contenuti pubblicati dal sito potrebbero comparire con maggiore frequenza e in posizioni più evidenti all’interno dei suggerimenti di Google. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Google lancia “Fonti preferite”: scegli Juventus News 24 per non perderti più nessuna notizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Google lancia in Italia le Fonti Preferite, aggiungi Digital-News.it al tuo notiziarioNuova funzione per scegliere le testate da seguire: feed personalizzato e più controllo sulle notizie. Google lancia le “Fonti preferite”: come aggiungere “La Notizia” ai siti da seguire per informartiUna nuova funzione per permettere agli utenti di scegliere le fonti a cui affidarsi, di ricevere informazioni e notizie di attualità dai giornali e... Google lancia la funzione fonti preferite: ecco come selezionare BlitzquotidianoGoogle introduce Fonti preferite: gli utenti possono scegliere quali siti e giornali vedere più spesso nei risultati di ricerca. blitzquotidiano.it Google lancia Fonti Preferite: ecco come scegliere InMoto.it tra le tue news di riferimentoUno strumento che permette di personalizzare i risultati delle notizie selezionando le testate che si desiderano vedere più spesso all’interno della ricerca e di Discover ... inmoto.it