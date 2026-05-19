Google lancia Fonti preferite | aggiungi Inter News 24 per non perdere più una notizia

Google ha introdotto anche in Italia la funzione “Fonti preferite”, che permette agli utenti di scegliere le fonti di notizie da visualizzare su Discover e altre sezioni di ricerca. La novità consente di aggiungere specifici siti di informazione, come Inter News 24, per ricevere aggiornamenti più mirati e non perdere più notizie importanti. La funzione è stata distribuita recentemente e si può attivare tramite le impostazioni dell’account Google, offrendo un livello di personalizzazione delle notizie visualizzate.

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di Edoardo D'Amato Google ha iniziato a distribuire anche nel mercato italiano la funzione “ Fonti preferite “, uno strumento che consente di personalizzare le notizie mostrate su Discover e in alcune sezioni della ricerca. L’obiettivo è offrire agli utenti contenuti sempre più in linea con i propri interessi e con le fonti che leggono abitualmente. Tra i siti selezionabili c’è anche Inter News 24. Inserendo la testata tra le proprie preferenze, gli articoli e gli aggiornamenti pubblicati dal sito potranno comparire con maggiore frequenza all’interno del di Google e tra le notizie suggerite. Ecco come fare. Come aggiungere Inter News 24 alle “Fonti preferite” di Google. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Google lancia “Fonti preferite”: aggiungi Inter News 24 per non perdere più una notizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bitcoin's Christmas Trap is BACK in 2025 – Peter Schiff Warns: SELL NOW Before Crash! Sullo stesso argomento Google lancia “Fonti preferite”: scegli Juventus News 24 per non perderti più nessuna notiziadi Edoardo D'AmatoGoogle ha lanciato anche nel mercato italiano la funzione “Fonti preferite”, uno strumento che permette agli utenti di selezionare... Google lancia in Italia le Fonti Preferite, aggiungi Digital-News.it al tuo notiziarioNuova funzione per scegliere le testate da seguire: feed personalizzato e più controllo sulle notizie. Google lancia Fonti preferite: scegli Juventus News 24 per non perderti più nessuna notiziaNon vuoi perderti nemmeno più un articolo di Juventus News 24? Basta aggiungere la testata alle Fonti Preferite di Google. Ecco come. juventusnews24.com Google lancia la funzione fonti preferite: ecco come selezionare BlitzquotidianoGoogle introduce Fonti preferite: gli utenti possono scegliere quali siti e giornali vedere più spesso nei risultati di ricerca. blitzquotidiano.it