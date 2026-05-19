Google Gemini 3.5 Flash | l’IA che crea sistemi operativi in autonomia

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato presentato Google Gemini 3.5 Flash, un’intelligenza artificiale in grado di sviluppare sistemi operativi senza l’intervento diretto degli esseri umani. Questa tecnologia utilizza algoritmi avanzati per creare codice e strutture di base in modo autonomo, riducendo così i tempi di sviluppo tradizionali. La sua capacità di generare sistemi operativi in modo rapido e automatico solleva interrogativi sull’impatto che avrà sul lavoro dei programmatori, che dovranno adattarsi a nuove metodologie di progettazione e sviluppo software.

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? Punti chiave Come può un'IA costruire un sistema operativo senza intervento umano?. In che modo la velocità di Flash cambierà il lavoro dei programmatori?. Quali limiti imporrà Google per evitare decisioni autonome pericolose?. Chi utilizzerà questi agenti per automatizzare processi lavorativi di settimane?.? In Breve Il modello Flash risulta quattro volte più veloce rispetto ai competitor di frontiera.. Varun Mohan e Tulsee Doshi presentano l'integrazione con la piattaforma Antigravity.. Settori fintech e scientifici automatizzano processi che richiedono settimane di lavoro umano.. Google potenzia protezioni contro rischi informatici e minacce chimiche, biologiche e nucleari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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