Gom Andriani | Il fallimento politico di destra costringe un ospedale a continua emergenza

Un ospedale della città si trova in una situazione di emergenza costante, a causa di una serie di decisioni politiche che hanno indebolito il settore sanitario pubblico. Da anni, le criticità sono cresciute e non si sono risolte, portando l’ospedale al limite delle sue capacità operative. La situazione viene attribuita a un fallimento politico di destra, che avrebbe contribuito a indebolire strutture fondamentali per la tutela della salute pubblica. La crisi si manifesta in un contesto in cui le risorse sono insufficienti e le scelte amministrative sembrano aver aggravato la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui