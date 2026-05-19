Gom Andriani | Il fallimento politico di destra costringe un ospedale a continua emergenza
Un ospedale della città si trova in una situazione di emergenza costante, a causa di una serie di decisioni politiche che hanno indebolito il settore sanitario pubblico. Da anni, le criticità sono cresciute e non si sono risolte, portando l’ospedale al limite delle sue capacità operative. La situazione viene attribuita a un fallimento politico di destra, che avrebbe contribuito a indebolire strutture fondamentali per la tutela della salute pubblica. La crisi si manifesta in un contesto in cui le risorse sono insufficienti e le scelte amministrative sembrano aver aggravato la situazione.
"La sanità pubblica reggina non è semplicemente in difficoltà: è stata portata al limite del collasso da anni di scelte politiche sbagliate. Liste d’attesa infinite, reparti sotto organico, pronto soccorso in affanno, servizi insufficienti: questa è la realtà quotidiana che i cittadini affrontano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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