Golf Colombo Trophy Bellazzi infila 78 colpi a Villa Paradiso

Durante la Colombo Trophy, un torneo di golf organizzato presso il campo di Villa Paradiso, il giocatore ha concluso la prima giornata con un punteggio di 78 colpi. La competizione ha attirato diversi appassionati, tra cui giocatori di varie età e livelli di esperienza, che si sono sfidati in un ambiente che favorisce la crescita personale e la verifica delle proprie capacità sul green. La giornata si è svolta senza incidenti, con condizioni meteorologiche favorevoli che hanno favorito lo svolgimento delle partite.

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C’è chi fa della pratica della gold una passione e un’occasione imperdibile per crescere e mettersi alla prova. Con l’arrivo della bella stazione in Brianza sono tante le occasioni a disposizione. E così sabato 16 maggio scorso oltre 110 giocatori hanno raggiunto il Golf Villa Paradiso prendendo parte al Colombo Trophy. Francesco Bellazzi ha vinto con 78 colpi. In prima categoria Fabio Decataldo (76) ha avuto la meglio su Dario Donadoni, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Simone Sardi (67) ha staccato Giovanni Del Regno (72) mentre in terza Marcello Mir (67) ha superato di misura Fabio Scarazzati (68). Il giorno seguente al Golf Milano divertimento e agonismo nella Coppa Samarcanda, giocata con formula a coppie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Golf. Colombo Trophy. Bellazzi infila 78 colpi a Villa Paradiso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Golf. Lions Trophy, a Cervia vince la coppia. Montalti-Mellina con 70 colpiClima primaverile, percorso in ottime condizioni e un lungo fine settimana, quello pasquale, hanno segnato l’inizio del mese di aprile dell’Adriatic... Golf Villa Paradiso: 25 anni tra grandi tornei e festa nel parcoI festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del Golf Villa Paradiso sono ufficialmente iniziati tra le verdi distese del Parco dell’Adda, a... Golf. Colombo Trophy. Bellazzi infila 78 colpi a Villa ParadisoC’è chi fa della pratica della gold una passione e un’occasione imperdibile per crescere e mettersi alla prova. Con ... sport.quotidiano.net Golf. Settantasei colpi di felicità sul green Colombo. Sanvito si aggiudica il Royal Air Marco TrophyDopo che il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare le gare in programma sabato 24 febbraio, i giocatori sono scesi regolarmente in campo domenica prendendo parte alle competizioni in ... sport.quotidiano.net