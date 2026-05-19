Durante una partita a Alghero, un calciatore ha segnato un gol e subito dopo ha abbracciato il padre, che era in campo. Questa scena ha attirato l’attenzione di spettatori e tifosi presenti allo stadio, creando un momento di grande emozione. La tradizione di questa famiglia nel calcio risale a molti anni fa, quando il padre ha iniziato a giocare e ha passato la passione al figlio. Dopo il gol, il giovane ha reagito con entusiasmo, stringendo il padre in un abbraccio che ha fatto il giro dell’impianto.

? Domande chiave Come ha reagito il figlio dopo il gol segnato dal padre?. Chi è il calciatore che ha dato inizio a questa tradizione?. Cosa ha deciso il sindaco riguardo al gesto dei due atleti?. Quali sono state le conseguenze del risultato per le due squadre?.? In Breve L'Olmedo batte l'Atletico Sorso 4-1 garantendosi la salvezza in Prima Categoria.. Il sindaco Raimondo Cacciotto riceve Davide e Alessandro Dongu negli uffici di Alghero.. La tradizione calcistica familiare parte dal nonno Tonino, ex giocatore del Cagliari.. Davide Dongu, 45 anni, ha militato in passato nelle squadre di Frosinone e Alghero.. Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha ricevuto ieri negli uffici comunali Davide e Alessandro Dongu, protagonisti di un incontro sportivo che ha superato i confini del semplice campo da calcio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gol e abbraccio: la sfida tra padre e figlio che incanta Alghero

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CI HA PROVATO CON LA MIA RAGAZZA MISTERIOSA! *molto arrabbiato*

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