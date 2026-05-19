Global Sumud Flotilla | la nostra Simona Losito nelle mani dell’IDF

Oggi alle 14, abbiamo ricevuto l'ultimo messaggio da Simona Losito, a bordo della nave Alcyone della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La comunicazione è stata interrotta subito dopo, con la sua indicazione di togliere internet e di seguire la diretta della flottiglia. La nave è stata poi intercettata dal dispositivo militare israeliano, secondo quanto riferito. La situazione sulla nave e le modalità dell'intervento non sono ancora state dettagliate ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui