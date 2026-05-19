Global Sumud Flotilla | la nostra Simona Losito nelle mani dell’IDF

Da it.insideover.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 14, abbiamo ricevuto l'ultimo messaggio da Simona Losito, a bordo della nave Alcyone della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La comunicazione è stata interrotta subito dopo, con la sua indicazione di togliere internet e di seguire la diretta della flottiglia. La nave è stata poi intercettata dal dispositivo militare israeliano, secondo quanto riferito. La situazione sulla nave e le modalità dell'intervento non sono ancora state dettagliate ufficialmente.

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“Ci stanno intercettando. Tolgo internet. Segui la live della Flotilla”. È delle 14 di oggi l’ultimo messaggio che abbiamo ricevuto dalla nostra Simona Losito a bordo della nave Alcyone della Global Sumud Flotilla per Gaza. Martedì 19 maggio tutte le navi della Flotilla per Gaza sono state intercettate dall’esercito israeliano in acque internazionali, ponendo fine al tentativo del convoglio umanitario di rompere l’assedio illegale imposto da Israele alla Striscia. Gli organizzatori affermano che 54 imbarcazioni civili con a bordo 428 attivisti sono partite da Marmaris, in Turchia, quattro giorni fa, prima di essere circondate a circa 250 miglia nautiche dalla costa di Gaza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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