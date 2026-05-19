Gli universitari di tutta Italia si sfidano in Piemonte | tutto pronto per i CNU edizione 79
Dal 22 al 31 maggio, le città di Novara, Vercelli e Alessandria ospiteranno la 79ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari, un evento che coinvolge oltre 3.000 studenti-atleti provenienti da tutto il Paese. Durante questa settimana, si svolgeranno numerose competizioni sportive che vedranno protagonisti i partecipanti nelle diverse discipline previste. Le città si preparano ad accogliere atleti, ufficiali e pubblico, creando un'occasione di confronto e di scambio tra studenti provenienti da università italiane.
Tre città, oltre dieci impianti, quattordici discipline e più di tremila studenti-atleti. È tutto pronto per la 79? edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili 2026 (CNU) in programma dal 22 al 31 maggio tra Novara, Vercelli e Alessandria. Numeri già da record per la manifestazione - assegnata da FederCusi a Cuspo - che si pone come obbiettivo quello di lasciare una legacy sul territorio. A cominciare da quella culturale, facendosi promotore della ‘dual career’ e dimostrando come sia possibile unire sport di vertice e formazione. Non a caso la testimonial ufficiale dei Giochi sarà Carlotta Cambi, palleggiatrice di Igor Novara e della nazionale, campionessa olimpica e mondiale con l’Italia di Velasco, e con un percorso accademico (laurea triennale e magistrale) che la rende l’ambassador perfetta dei CNU. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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