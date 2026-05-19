Gli stranieri di Roma portano Gualtieri e tutto il campo largo davanti ai giudici

Le comunità straniere di Roma hanno deciso di presentare un ricorso al Tribunale amministrativo contro l'amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri. La causa riguarda alcune decisioni prese dall’amministrazione comunale e si è conclusa con la presentazione formale di atti giudiziari. La decisione arriva dopo un periodo di confronto e discussione su questioni che riguardano le comunità straniere nella città. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale amministrativo regionale.

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