Gli schizoidi si isolano non ammazzano
Gli esperti hanno chiarito che le persone con disturbo schizoide tendono all’isolamento e raramente sono coinvolte in atti violenti. Recentemente si è parlato di un caso in cui si è cercato di attribuire responsabilità a un sistema sanitario, ma si è scoperto che l’indagato aveva interrotto le cure precedenti. La discussione si concentra ora sulla gestione e il controllo delle terapie, con particolare attenzione alle scelte individuali di interromperle. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle responsabilità nel percorso terapeutico.
Salim El Koudri, il marocchino autore della strage nel centro storico di Modena, era stato seguito un paio d’anni dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia per disturbo schizoide della personalità. Dal 2024 aveva interrotto il percorso terapeutico. «Purtroppo, ha sospeso questa terapia: non è più andato e ha smesso di prendere le medicine prescritte. Questo è stato l’inizio di un progressivo deterioramento . Ha detto che stava bene, che era tranquillo e che non ne aveva più bisogno», ha dichiarato il suo avvocato, Fausto Giannelli». Da più parti si è già cercato di accusare la sanità di scarsa attenzione per le problematiche psichiche, o di essere comunque corresponsabile della folle devianza del trentunenne di Ravarino, che avrebbe dovuto essere segnalata e controllata. 🔗 Leggi su Laverita.info
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