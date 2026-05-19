Gli schizoidi si isolano non ammazzano

Gli esperti hanno chiarito che le persone con disturbo schizoide tendono all’isolamento e raramente sono coinvolte in atti violenti. Recentemente si è parlato di un caso in cui si è cercato di attribuire responsabilità a un sistema sanitario, ma si è scoperto che l’indagato aveva interrotto le cure precedenti. La discussione si concentra ora sulla gestione e il controllo delle terapie, con particolare attenzione alle scelte individuali di interromperle. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle responsabilità nel percorso terapeutico.

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