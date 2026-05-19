Gli avversari Potenza in ritiro a Montesilvano
Il Potenza, sotto la guida del tecnico De Giorgio, si trova attualmente a Montesilvano, sulla riviera adriatica, dove si sta preparando per la partita di ritorno contro l’Ascoli. La squadra ha raggiunto questa località nelle ultime ore, con l’obiettivo di svolgere sessioni di allenamento e concentrarsi sulla sfida imminente. La località è nota per le strutture sportive e le condizioni climatiche favorevoli, che permettono ai calciatori di allenarsi in tranquillità prima dell’impegno sul campo.
Il Potenza del tecnico De Giorgio in queste ore ha raggiunto Montesilvano, nota località pescarese sulla riviera adriatica, per fare tappa in vista della preparazione della gara di ritorno contro l’ Ascoli. La formazione rossoblù sosterrà alcune sedute di allenamento su un campo in erba naturale, in maniera tale da prendere maggior confidenza con il manto erboso dello stadio Del Duca. Una scelta simile a quella che il Potenza aveva fatto anche in occasione della trasferta di Campobasso, quando tecnico, squadra e staff si spostarono nel Sannio per preparare l’esordio nel primo turno nazionale dei playoff. Nella gestione e nelle scelte di formazione da effettuare, il tecnico rossoblù dovrà tenere in considerazione le diffide del difensore nonché capitano Riggio e del centrocampista Castorani, un ex della sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
A Montesilvano per la coppa del Mondo di Paraciclismo a Montesilvano sette medaglie per gli azzurri nella terza giornataTerza giornata di gare sabato 9 maggio per i mondiali di paraciclismo in corso a Montesilvano.
Genoa, fissato il ritiro: date e avversari delle amichevoli estiveIl Genoa ha ufficializzato le date del ritiro estivo e le prime amichevoli in preparazione della stagione sportiva 20262027.
Boh, adesso risulta che a Cagliari abbiamo fatto un partitone, sconfitti solo dalla soverchiante potenza calcistica dei quotatissimi avversari. #mafatevifurbi x.com
CMV: A lungo termine, la Cina è la potenza in declino, non gli Stati Uniti reddit
Gli avversari. Potenza in ritiro a MontesilvanoIl Potenza del tecnico De Giorgio in queste ore ha raggiunto Montesilvano, nota località pescarese sulla riviera adriatica, per fare tappa in vista della preparazione della gara di ritorno contro ... sport.quotidiano.net
STOP&GOL in onda questa sera alle 20,45 su LA NUOVA TV (canale 82) Puntata bella ricca quella di oggi, per presentarvi a dovere la gara di andata dei quarti di finale dei play-off, Potenza-Ascoli al Viviani. Come sta la squadra di De Giorgio, le info sugli avv facebook
Sarà il Potenza l'avversario del Campobasso nel primo turno nazionale dei playoffDall'urna esce la squadra lucana per gli uomini di Zauri. Andata domenica 10 maggio al Molinari, il ritorno a Potenza mercoledì 13 ... rainews.it