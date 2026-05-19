Gli avversari Potenza in ritiro a Montesilvano

Il Potenza, sotto la guida del tecnico De Giorgio, si trova attualmente a Montesilvano, sulla riviera adriatica, dove si sta preparando per la partita di ritorno contro l’Ascoli. La squadra ha raggiunto questa località nelle ultime ore, con l’obiettivo di svolgere sessioni di allenamento e concentrarsi sulla sfida imminente. La località è nota per le strutture sportive e le condizioni climatiche favorevoli, che permettono ai calciatori di allenarsi in tranquillità prima dell’impegno sul campo.

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