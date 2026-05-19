Gli avversari Potenza in ritiro a Montesilvano

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Potenza, sotto la guida del tecnico De Giorgio, si trova attualmente a Montesilvano, sulla riviera adriatica, dove si sta preparando per la partita di ritorno contro l’Ascoli. La squadra ha raggiunto questa località nelle ultime ore, con l’obiettivo di svolgere sessioni di allenamento e concentrarsi sulla sfida imminente. La località è nota per le strutture sportive e le condizioni climatiche favorevoli, che permettono ai calciatori di allenarsi in tranquillità prima dell’impegno sul campo.

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Il Potenza del tecnico De Giorgio in queste ore ha raggiunto Montesilvano, nota località pescarese sulla riviera adriatica, per fare tappa in vista della preparazione della gara di ritorno contro l’ Ascoli. La formazione rossoblù sosterrà alcune sedute di allenamento su un campo in erba naturale, in maniera tale da prendere maggior confidenza con il manto erboso dello stadio Del Duca. Una scelta simile a quella che il Potenza aveva fatto anche in occasione della trasferta di Campobasso, quando tecnico, squadra e staff si spostarono nel Sannio per preparare l’esordio nel primo turno nazionale dei playoff. Nella gestione e nelle scelte di formazione da effettuare, il tecnico rossoblù dovrà tenere in considerazione le diffide del difensore nonché capitano Riggio e del centrocampista Castorani, un ex della sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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