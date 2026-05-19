Gli autovelox puntano le Statali lombarde | proseguono i controlli

Continuano i controlli della Polizia Stradale lungo le strade statali della Lombardia, con l’uso degli autovelox per verificare la velocità dei veicoli in transito. Le postazioni di rilevamento sono state posizionate in diverse tratte e sono operative da diverse settimane. Le autorità hanno effettuato numerosi rilevamenti, con sanzioni comminate a chi ha superato i limiti di velocità stabiliti. Le attività di controllo restano in corso in vari tratti delle statali regionali.

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I controlli della Polizia Stradale mediante l'utilizzo degli autovelox sulle Statali della Lombardia vanno avanti. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme.Su tutti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gli autovelox sorvegliano le Statali: il calendario dei controlliNon si fermano i controlli della Polizia stradale sulle Statali della Lombardia con l'utilizzo degli autovelox. Sulle Statali sono accesi gli autovelox: il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 23 marzo 2026 e... Autovelox, la mappa e i giorni dei controlli su strade e autostradeIn Lombardia si prosegue con i controlli delle strade per garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. Ecco dove saranno collocati gli autovelox ... ilgiornale.it Lecce-Gallipoli, in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101: ecco dove saranno installatiAltri due autovelox in arrivo sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli e controlli sempre più serrati sulla velocità per chi supera il limite dei 90 km/h: mentre a Lecce si attende ancora il via libera del ... quotidianodipuglia.it