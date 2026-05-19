Gli anatroccoli scivolano sulla parete della diga | il gioco sotto lo sguardo della mamma
Un video pubblicato sui social mostra alcuni anatroccoli che si divertono sulla parete scivolosa di una diga, scivolando giù e risalendo più volte. La scena è accompagnata dalla presenza della madre, che li osserva da lontano senza intervenire. Il filmato ha attirato l’attenzione degli utenti, diventando rapidamente virale online. Non ci sono altre persone o elementi visivi evidenti nel video, che si concentra esclusivamente sul gioco degli anatroccoli e sull’atteggiamento della madre.
Giù veloci come il vento e poi di nuovo su, per un nuovo giro. È diventato virale sui social un filmato che mostra un gruppo di anatroccoli intento a giocare sulla parete scivolosa di una diga, mentre la mamma li osserva pazientemente dall'alto.Lo scivolo degli anatroccoliLa scena, ripresa a. 🔗 Leggi su Today.it
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