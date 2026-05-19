Gli altri ospiti sono Raffaele Sollecito e Teresa Potenza
Dopo la pausa di martedì scorso, Francesca Fagnani torna in onda alle 21.20 su Rai 2 con la nuova stagione di Belve Crime 2026. Tra gli ospiti confermati ci sono Raffaele Sollecito e Teresa Potenza. La trasmissione si concentra su approfondimenti e interviste legate a fatti di cronaca, mantenendo un tono diretto e senza enfasi. La programmazione prevede puntate che affrontano vari aspetti di vicende giudiziarie e personali dei protagonisti.
D opo la pausa di martedì scorso, Francesca Fagnani torna in prima serata alle 21.20 su Rai 2 con Belve Crime 2026. In studio non ci saranno ospiti vip ma bensì colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. In studio stasera: Raffaele Sollecito, Teresa Potenza e Alessandra Giudicessa. Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. Giulia Michelini a “Belve”: «Ho provato l’ayahuasca, ho pianto 8 ore di fila» X Leggi anche › Ritorna “Belve Crime”: le anticipazioni delle interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone Belve Crime 2026 ospiti 19 maggio Rai 2, anticipazioni interviste a Raffaele Sollecito, Teresa Potenza e Alessandra Giudicessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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