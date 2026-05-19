Gli acquirenti? Anche un padre con figli al seguito

In un quartiere segnato da degrado e violenza, si raccontano storie di persone coinvolte in situazioni difficili. Tra gli acquirenti ci sono anche padri con figli al seguito, spesso immersi in un contesto di illegalità legato all’uso di droga. Le testimonianze di chi opera sul campo descrivono un quadro fatto di dolore, abbandono e distruzione. La presenza di sostanze stupefacenti porta in molti casi alla morte fisica o alla perdita di valori e sentimenti.

Un contesto violento e di degrado. Perché la droga porta sempre illegalità, dolore, abbandono. Così nei racconti di chi ha operato si ritrovano anche le storie di chi è distrutto dalle sostanze che portano poi in tanti casi alla morte fisica o a quella dei sentimenti e di tutti i valori. "Un padre alla Stazione andava ad acquistare la droga con i figli minori al seguito". 113 le cessioni registrate in sei mesi dalla polizia che ha segnalato 20 acquirenti in Prefettura e individuato 18 spacciatori tra 23 e 50 anni. I carabinieri hanno raccontato alcuni dei 2500 episodi di cessioni ai quali hanno assistito in oltre un anno di indagini. Alcuni dei compratori erano, loro stessi, minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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