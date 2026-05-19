Dopo la conclusione della 37ª giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari adottati. Sono stati squalificati diversi calciatori in seguito a comportamenti ritenuti vietati dal regolamento, con alcune decisioni che coinvolgono più di un incontro. Il Genoa ha subito un trattamento severo, con più giocatori fermati per le prossime partite. Le disposizioni ufficiali sono state pubblicate e riguardano tutti i calciatori e dirigenti coinvolti.

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© Calcionews24.com - Giudice Sportivo Serie A: mano pesante per il Genoa, pioggia di squalificati dopo la 37ª giornata! Tutti i provvedimenti ufficiali

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