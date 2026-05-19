Giudice Sportivo | ratificata la squalificata di Bremer nel derby Fuori anche un giocatore del Torino

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di un difensore nel derby, impedendogli di scendere in campo. Oltre a lui, un altro giocatore del Torino non sarà presente alla partita in programma. La decisione si riferisce alla prossima stracittadina, che si giocherà nel fine settimana. Nessun altro dettaglio sui motivi delle squalifiche è stato reso noto. La partita si avvicina con alcune assenze importanti per entrambe le squadre.

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in vista della stracittadina. Il  Giudice Sportivo  ha ufficializzato i propri verdetti disciplinari in vista della  trentottesima e ultima giornata di Serie A, che metterà di fronte  Torino  e  Juventus  nel caldissimo derby della Mole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le decisioni del giudice colpiscono i reparti arretrati di entrambe le formazioni torinesi. Salteranno la stracittadina per squalifica sia il centrale bianconero  Gleison Bremer  sia il difensore granata  Guillermo Maripán: entrambi i calciatori, già entrati in campo in situazione di  diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nell’ultimo turno di campionato far scattare lo stop automatico per un turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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