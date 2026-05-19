Il giudice sportivo ha confermato la squalifica di un difensore nel derby, impedendogli di scendere in campo. Oltre a lui, un altro giocatore del Torino non sarà presente alla partita in programma. La decisione si riferisce alla prossima stracittadina, che si giocherà nel fine settimana. Nessun altro dettaglio sui motivi delle squalifiche è stato reso noto. La partita si avvicina con alcune assenze importanti per entrambe le squadre.

in vista della stracittadina. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i propri verdetti disciplinari in vista della trentottesima e ultima giornata di Serie A, che metterà di fronte Torino e Juventus nel caldissimo derby della Mole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le decisioni del giudice colpiscono i reparti arretrati di entrambe le formazioni torinesi. Salteranno la stracittadina per squalifica sia il centrale bianconero Gleison Bremer sia il difensore granata Guillermo Maripán: entrambi i calciatori, già entrati in campo in situazione di diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nell’ultimo turno di campionato far scattare lo stop automatico per un turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giudice Sportivo: ratificata la squalificata di Bremer nel derby. Fuori anche un giocatore del Torino

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