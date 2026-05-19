Giudice Sportivo | ratificata la squalifica di Bremer nel derby Fuori anche un giocatore del Torino

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica di Bremer in vista del derby, aggiungendo anche l’assenza di un altro giocatore del Torino. La decisione riguarda tutti i provvedimenti disciplinari relativi alle ultime partite, che influenzeranno la formazione delle due squadre per l’imminente sfida. La squalifica di Bremer era stata annunciata nelle scorse ore, mentre l’assenza dell’altro calciatore è stata ufficializzata con la ratifica ufficiale. La partita si avvicina con entrambe le squadre senza alcuni dei loro elementi principali.

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in vista della stracittadina. Il  Giudice Sportivo  ha ufficializzato i propri verdetti disciplinari in vista della  trentottesima e ultima giornata di Serie A, che metterà di fronte  Torino  e  Juventus  nel caldissimo derby della Mole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le decisioni del giudice colpiscono i reparti arretrati di entrambe le formazioni torinesi. Salteranno la stracittadina per squalifica sia il centrale bianconero  Gleison Bremer  sia il difensore granata  Guillermo Maripán: entrambi i calciatori, già entrati in campo in situazione di  diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nell’ultimo turno di campionato far scattare lo stop automatico per un turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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