Giudice Sportivo | ratificata la squalifica di Bremer nel derby Fuori anche un giocatore del Torino
Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica di Bremer in vista del derby, aggiungendo anche l’assenza di un altro giocatore del Torino. La decisione riguarda tutti i provvedimenti disciplinari relativi alle ultime partite, che influenzeranno la formazione delle due squadre per l’imminente sfida. La squalifica di Bremer era stata annunciata nelle scorse ore, mentre l’assenza dell’altro calciatore è stata ufficializzata con la ratifica ufficiale. La partita si avvicina con entrambe le squadre senza alcuni dei loro elementi principali.
in vista della stracittadina. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i propri verdetti disciplinari in vista della trentottesima e ultima giornata di Serie A, che metterà di fronte Torino e Juventus nel caldissimo derby della Mole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Le decisioni del giudice colpiscono i reparti arretrati di entrambe le formazioni torinesi. Salteranno la stracittadina per squalifica sia il centrale bianconero Gleison Bremer sia il difensore granata Guillermo Maripán: entrambi i calciatori, già entrati in campo in situazione di diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nell’ultimo turno di campionato far scattare lo stop automatico per un turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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