Giù le mani dalla Flotilla manifestazione per la Palestina in piazza Cavalli

Mercoledì 20 maggio alle 18:30 in piazza Cavalli si terrà una manifestazione a favore della Palestina. L’evento è stato organizzato dopo che, lunedì mattina, alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state fermate in acque internazionali da soldati israeliani, con l’equipaggio che è stato rapito. La protesta si svolge in risposta a quanto accaduto, senza ulteriori commenti o interpretazioni. La manifestazione mira a esprimere solidarietà e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda.

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Mercoledì 20 maggio ore 18,30 in piazza Cavalli per la Palestina. «Lunedì mattina, in pieno giorno, alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state fermate illegalmente da soldati israeliani in acque internazionali e l’equipaggio rapito – si legge nel comunicato–. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Manifestazione nazionale per la Palestina Sullo stesso argomento Bologna, la manifestazione in centro per la Flotilla: “Giù le mani”A Bologna i manifestanti si sono radunati in piazza del Nettuno, in sostegno alla Global Sumud Flotilla, le cui navi sono state intercettate la notte... Leggi anche: Giù le mani dalla Flotilla Giù le mani dalla Flotilla, manifestazione per la Palestina in piazza CavalliMercoledì 20 maggio ore 18,30 in piazza Cavalli per la Palestina. Lunedì mattina, in pieno giorno, alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state fermate illegalmente da soldati israelian ... ilpiacenza.it Giù le mani dalla scuola: bimbi e genitori difendono la Rodari di Socco dalla chiusuraFino Mornasco, presidio fuori dal plesso scolastico che di cui è stata annunciata l’imminente chiusura, con accorpamento degli alunni negli altri plessi del Comune, in particolare Valle Mulini ... ilgiorno.it Presidente Zaia: Giù le mani dalla #biennale . Venezia può insegnare all’Europa che cosa sono libertà, democrazia e dialogo tinyurl.com/yyhhzcx9 x.com come fanno le persone a migliorare nel tempismo con entrambe le mani? reddit