Giù le mani dalla Flotilla manifestazione per la Palestina in piazza Cavalli

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio alle 18:30 in piazza Cavalli si terrà una manifestazione a favore della Palestina. L’evento è stato organizzato dopo che, lunedì mattina, alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state fermate in acque internazionali da soldati israeliani, con l’equipaggio che è stato rapito. La protesta si svolge in risposta a quanto accaduto, senza ulteriori commenti o interpretazioni. La manifestazione mira a esprimere solidarietà e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda.

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Mercoledì 20 maggio ore 18,30 in piazza Cavalli per la Palestina. «Lunedì mattina, in pieno giorno, alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state fermate illegalmente da soldati israeliani in acque internazionali e l’equipaggio rapito – si legge nel comunicato–. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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