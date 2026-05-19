Oggi si svolge una prova contro il tempo sul litorale, con protagonisti alcuni dei principali favoriti della corsa. La sfida si concentra sulla capacità dei corridori di ottimizzare le prestazioni prima di affrontare le Dolomiti, con attenzione particolare alle condizioni del vento che potrebbero influenzare i tempi. Tra i partecipanti ci sono atleti che cercano di guadagnare secondi preziosi e di mettere pressione agli avversari, in una tappa che si preannuncia decisiva per la classifica generale.

? Punti chiave Chi riuscirà a guadagnare tempo prima delle Dolomiti?. Come influirà il vento sul litorale sulla vittoria di Ganna?. Quali distacchi subiranno i leader della classifica generale oggi?. Quando partiranno i favoriti per la maglia rosa?.? In Breve Percorso di 42 chilometri tra Viareggio e Marina di Massa con due inversioni.. Partenza primi corridori alle 13:15 e diretta Rai 2 dalle 14:05.. Vingegaard e Arensman lottano per la classifica generale prima delle Dolomiti.. Favoriti in pista dopo le 15:30 con variabili vento sul litorale toscano.. Filippo Ganna sfiderà il cronometro oggi pomeriggio nella tappa 12 del Giro d’Italia 2026 tra Viareggio e Marina di Massa, su un percorso di 42 chilometri che promette velocità pura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro, sfida al cronometro: Ganna e i big si misurano sul litorale

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