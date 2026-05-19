Giro d’Italia quando parte Ganna nella cronometro di oggi | ora precisa e possibilità di vittoria

Oggi si svolge la cronometro del Giro d’Italia 2026, una prova individuale che coinvolge i migliori specialisti del settore. Tra questi, Filippo Ganna parte come uno dei principali favoriti, grazie alla sua consolidata esperienza e ai risultati ottenuti in precedenti competizioni. La partenza è prevista in una determinata ora, e la sua prestazione sarà decisiva per le posizioni in classifica generale. La corsa si svolge su un percorso che mette alla prova le capacità di resistenza e velocità dei ciclisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui