Giro d’Italia quando parte Ganna nella cronometro di oggi | ora precisa e possibilità di vittoria
Oggi si svolge la cronometro del Giro d’Italia 2026, una prova individuale che coinvolge i migliori specialisti del settore. Tra questi, Filippo Ganna parte come uno dei principali favoriti, grazie alla sua consolidata esperienza e ai risultati ottenuti in precedenti competizioni. La partenza è prevista in una determinata ora, e la sua prestazione sarà decisiva per le posizioni in classifica generale. La corsa si svolge su un percorso che mette alla prova le capacità di resistenza e velocità dei ciclisti.
Filippo Ganna compete con i favori del pronostico alla cronometro di oggi al Giro d’Italia 2026: quando parte, l’ora esatta È l’appuntamento che ogni appassionato di ciclismo attende con il fiato sospeso: il giorno in cui il Giro d’Italia si trasforma in una sfida nella sfida tra l’uomo e il cronometro. Oggi, la tappa Viareggio-Marina di Massa (42 km) mette in palio molto più di una maglia: è un esame specialisti. E al centro del riflettori c’è lui, Filippo Ganna. Il campione INEOS, detentore del titolo iridato a cronometro, è il favorito assoluto. Il percorso, piatto e veloce, con due inversioni a U e lunghi rettilinei sul lungomare, è disegnato su misura per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Sportface.it
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