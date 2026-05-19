Giro d’Italia oggi decima tappa | orario percorso e dove vederla
Oggi si disputa la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale che si svolge tra Massa e Viareggio. La frazione copre una distanza di 42 chilometri e si tiene nel corso di martedì 19 maggio. La gara prevede che ciascun ciclista affronti il percorso da solo, senza scia degli altri concorrenti. La tappa può essere seguita in diretta tramite i canali predisposti per la trasmissione sportiva, con orario di partenza e orari di arrivo che variano a seconda delle fasi.
(Adnkronos) – Torna il Giro d'Italia con la decima tappa oggi, martedì 19 maggio. Tocca alla frazione numero 10 della Corsa Rosa, la cronometro individuale Massa-Viareggio, di 42 chilometri. Si riparte dopo il secondo giorno di riposo per la carovana, con l'inizio in Toscana della seconda settimana della competizione. In maglia rosa c'è sempre il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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