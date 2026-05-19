Giro d’Italia oggi decima tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi si disputa la decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale che si svolge tra Massa e Viareggio. La frazione copre una distanza di 42 chilometri e si tiene nel corso di martedì 19 maggio. La gara prevede che ciascun ciclista affronti il percorso da solo, senza scia degli altri concorrenti. La tappa può essere seguita in diretta tramite i canali predisposti per la trasmissione sportiva, con orario di partenza e orari di arrivo che variano a seconda delle fasi.

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