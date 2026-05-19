Giro d' Italia Ganna come Merckx | una cronometro stellare in Versilia
Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista italiano ha conquistato la vittoria nella prova contro il tempo in Versilia, terminando con il miglior tempo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione per la sua velocità e precisione, paragonata da alcuni a quella di un celebre campione del passato. La frazione si è svolta su un percorso pianeggiante e ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con il vincitore che ha migliorato il record della tappa.
Un immenso Filippo Ganna stravince la decima tappa del Giro d’Italia 2026. La "locomotiva di Verbania" domina la cronometro da Viareggio a Massa di 42 km con il tempo monstre di 45'53» eguagliando Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. E per Ganna è il quarantesimo successo da professionista, 8 dei quali al Giro. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulálio che perde un paio di minuti da Vingegaard, apparso piuttosto sottotono, riuscendo a mantenere la testa della classifica generale per soli 27». Prima dello sbarco a Massa della freccia tricolore, solo altri due corridori si affacciano al primo posto nella classifica provvisoria, il tedesco M ax Walscheid e l’olandese Sjoerd Bax. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Ma è legale una velocità del genere? #Ganna #GirodItalia #Ciclismo #Cycling x.com
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