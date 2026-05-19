Giro d' Italia Ganna come Merckx | una cronometro stellare in Versilia

Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista italiano ha conquistato la vittoria nella prova contro il tempo in Versilia, terminando con il miglior tempo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione per la sua velocità e precisione, paragonata da alcuni a quella di un celebre campione del passato. La frazione si è svolta su un percorso pianeggiante e ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con il vincitore che ha migliorato il record della tappa.

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