Giro d’Italia 2026 | Vingegaard e Pellizzari nei Top e Flop della Settimana
Nella settimana del Giro d’Italia 2026, alcuni corridori si sono distinti per le loro prestazioni, mentre altri hanno incontrato difficoltà. Tra i protagonisti, un atleta ha conquistato diverse vittorie di tappa, mentre un altro ha accusato problemi meccanici durante una frazione importante. All'opposto, alcuni ciclisti hanno subito cadute o sono rimasti lontani dal podio nelle tappe più impegnative. La competizione continua a offrire sorprese e cambi di scenario in ogni giorno di gara.
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Una táctica errónea: Vingegaard y Pellizzari en el Blockhaus | GIRO DE ITALIA 2026 | La Montonera
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