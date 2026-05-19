Giro d’Italia 2026 | Vingegaard e Pellizzari nei Top e Flop della Settimana

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana del Giro d’Italia 2026, alcuni corridori si sono distinti per le loro prestazioni, mentre altri hanno incontrato difficoltà. Tra i protagonisti, un atleta ha conquistato diverse vittorie di tappa, mentre un altro ha accusato problemi meccanici durante una frazione importante. All'opposto, alcuni ciclisti hanno subito cadute o sono rimasti lontani dal podio nelle tappe più impegnative. La competizione continua a offrire sorprese e cambi di scenario in ogni giorno di gara.

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Una táctica errónea: Vingegaard y Pellizzari en el Blockhaus | GIRO DE ITALIA 2026 | La Montonera

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