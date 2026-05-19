Giro d’Italia 2026 tutti i distacchi tra gli uomini di classifica nella cronometro A picco Gall e Rondel
Nella cronometro del Giro d’Italia 2026 sono stati registrati i distacchi tra i principali favoriti alla vittoria finale. L’olandese Thymen Arensman ha conquistato il miglior tempo, mentre il canadese Derek Gee si è attestato tra i migliori, sorprendendo per le prestazioni. L’australiano Ben… si è piazzato più indietro rispetto ai primi, con variazioni di tempo significative tra i top rider. Tra i favoriti per la classifica generale, si sono evidenziate alcune differenze evidenti rispetto alle aspettative.
L’olandese Thymen Arensman ha strabiliato, il canadese Derek Gee ha stupito, l’australiano Ben O’Connor ha risposto presente, il danese Jonas Vingegaard è parso sottotono, Giulio Pellizzari si è difeso in maniera coriacea, l’australiano Jai Hindley non è sembrato pimpante, l’austriaco Felix Gall è andato in crisi. Il tutto nel giorno della tenuta garibaldina del portoghese Afonso Eulalio, capace di conservare la maglia rosa. Si può riassumere in questo modo l’unica cronometro individuale del Giro d’Italia: 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa, adatti ai grandissimi specialisti e, infatti, dominati da Filippo Ganna. Per... 🔗 Leggi su Oasport.it
What a lead-out Giro dItalia 2026 stage 6
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