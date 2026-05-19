Giro d’Italia 2026 tutti i distacchi tra gli uomini di classifica nella cronometro A picco Gall e Rondel

Nella cronometro del Giro d’Italia 2026 sono stati registrati i distacchi tra i principali favoriti alla vittoria finale. L’olandese Thymen Arensman ha conquistato il miglior tempo, mentre il canadese Derek Gee si è attestato tra i migliori, sorprendendo per le prestazioni. L’australiano Ben… si è piazzato più indietro rispetto ai primi, con variazioni di tempo significative tra i top rider. Tra i favoriti per la classifica generale, si sono evidenziate alcune differenze evidenti rispetto alle aspettative.

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