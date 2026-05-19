Giro d’Italia 2026 tappa Viareggio-Massa | tutto pronto per la cronometro

Dopo una giornata di pausa, il Giro d’Italia riprende con la tappa Viareggio-Massa, una cronometro che si svolgerà oggi. La prova si svolge su un percorso pianeggiante e si concluderà nella città di Massa. Le squadre e i corridori si preparano a questa fase della gara, che rappresenta un momento decisivo per la classifica generale. La partenza è prevista questa mattina, con le prime squadre che prenderanno il via poco dopo l’alba.

Dopo la pausa di ieri, ritorna il Giro d’Italia con la tappa Viareggio-Massa: cosa bisogna aspettarsi dalla tanto attesa Cronometro È il giorno della verità, quello che molti appassionati del Giro d’Italia stavano aspettando. La decima tappa, cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa (42 km), non è una semplice frazione: è un esame a porte chiuse, dove i tempi non mentono e alla fine vince il migliore. Il percorso, totalmente pianeggiante e quasi rettilineo, è un regalo per gli specialisti. Due inversioni a U, lungomare veloci, asfalto perfetto: tutto è disegnato per esaltare la potenza aerodinamica e la gestione dello sforzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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