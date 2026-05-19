Giro d’Italia 2026 tappa 11 | percorso favoriti e orari tv

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 prosegue con la tappa 11, una cronometro che si svolge a Viareggio. Il percorso si estende lungo le strade della città, con un tracciato che favorisce le performance di specialisti della disciplina. Tra i favoriti ci sono i ciclisti che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle cronometro, tra cui un atleta con il marchio di Filippo Ganna e un altro con Jonas Vingegaard. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari disponibili sui palinsesti sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massa, 19 maggio 2026 – Il marchio di Filippo Ganna sulla cronometro di Viareggio e quello di Jonas Vingegaard sul Giro 2026. Il campione azzurro ha dominato la decima tappa, mentre il danese non ha brillato ma ha comunque distanziato i rivali e oggi il più pericoloso è Thymen Arensman, autore di una prova contro il tempo di ottimo livello e in grado di recuperare terreno alla maglia blu. Ganna ha fatto un altro sport, quasi due minuti all’olandese e a Cavagna, mentre Vingegaard ne ha beccati tre, con poco smalto rispetto al solito, tuttavia ha accorciato a 27” dalla maglia rosa Eulalio e alle sue spalle Arensman è distanziato 1’30”, con Gall letteralmente crollato a quasi due minuti dal leader della Visma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

giro d8217italia 2026 tappa 11 percorso favoriti e orari tv
© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026 tappa 11: percorso, favoriti e orari tv
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Video Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia 2026 tappa 5: percorso, favoriti e orari tvCosenza, 12 maggio 2026 – Doveva essere una tappa tranquilla la quarta del Giro 2026, forse per velocisti, invece il ritmo fatto dalla Movistar sul...

Giro d’Italia 2026 tappa 6: percorso, favoriti e orari tvPotenza, 13 maggio 2026 – È cambiata ancora la maglia rosa al Giro d’Italia 2026.

giro d italia 2026Classifica Giro d’Italia 2026: Pellizzari tiene botta, Eulalio resiste su Vingegaard, balzo di ArensmanL'unica cronometro individuale del Giro d'Italia 2026 ha messo a durissima prova gli uomini che puntano ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine, regalando ... oasport.it

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026, Ganna vince la 10^ tappa, Eulalio in maglia rosaDopo la pausa del lunedì, oggi si riparte con la decima frazione: lunga 42 chilometri, pianeggiante, si snoda da Viareggio a Massa ed è l’unica cronometro di questa edizione. Il percorso è quasi del t ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web