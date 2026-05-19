Il Giro d’Italia 2026 prosegue con la tappa 11, una cronometro che si svolge a Viareggio. Il percorso si estende lungo le strade della città, con un tracciato che favorisce le performance di specialisti della disciplina. Tra i favoriti ci sono i ciclisti che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle cronometro, tra cui un atleta con il marchio di Filippo Ganna e un altro con Jonas Vingegaard. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari disponibili sui palinsesti sportivi.

Massa, 19 maggio 2026 – Il marchio di Filippo Ganna sulla cronometro di Viareggio e quello di Jonas Vingegaard sul Giro 2026. Il campione azzurro ha dominato la decima tappa, mentre il danese non ha brillato ma ha comunque distanziato i rivali e oggi il più pericoloso è Thymen Arensman, autore di una prova contro il tempo di ottimo livello e in grado di recuperare terreno alla maglia blu. Ganna ha fatto un altro sport, quasi due minuti all’olandese e a Cavagna, mentre Vingegaard ne ha beccati tre, con poco smalto rispetto al solito, tuttavia ha accorciato a 27” dalla maglia rosa Eulalio e alle sue spalle Arensman è distanziato 1’30”, con Gall letteralmente crollato a quasi due minuti dal leader della Visma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026 tappa 11: percorso, favoriti e orari tv

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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