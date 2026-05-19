Giro d’Italia 2026 | sulle cronometro piatte Ganna non si batte

Il Giro d’Italia 2026 ha visto il successo di Filippo Ganna nella decima tappa, che si è disputata come l’unica cronometro di questa edizione. Il campione d’Italia, in forza alla squadra Netcompany Ineos, ha concluso la prova in testa, dimostrando la sua superiorità nelle cronometro piatte. La frazione si è svolta su un percorso pianeggiante, senza variazioni di altitudine significative. La vittoria di Ganna ha confermato la sua abilità in questa tipologia di tappe contro il tempo.

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