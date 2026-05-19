Giro d’Italia 2026 | sulle cronometro piatte Ganna non si batte
Il Giro d’Italia 2026 ha visto il successo di Filippo Ganna nella decima tappa, che si è disputata come l’unica cronometro di questa edizione. Il campione d’Italia, in forza alla squadra Netcompany Ineos, ha concluso la prova in testa, dimostrando la sua superiorità nelle cronometro piatte. La frazione si è svolta su un percorso pianeggiante, senza variazioni di altitudine significative. La vittoria di Ganna ha confermato la sua abilità in questa tipologia di tappe contro il tempo.
Il campione d’Italia Filippo Ganna (Netcompany Ineos) ha vinto la decima tappa del 109° Giro d’Italia, l’unica frazione a cronometro di questa edizione. Il recordman dell’ora ha percorso i 42 chilometri da Viareggio a Massa in 45’53” alla fantastica media di 54.921 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 1’54, si è piazzato il compagno di squadra del verbanese, l’olandese Thymen Arensman, che ha preceduto il francese Remi Cavagna (Groupama FDJ), giunto terzo a 1’59”. Con le unghie e con i denti il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) ha difeso la maglia rosa dall’attacco del danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Il lusitano, infatti, è rimasto in vetta alla classifica generale conservando 27? sul re pescatore mentre è salito al terzo posto in graduatoria, grazie all’ottima prestazione odierna, Arensman, staccato di 1’57”. 🔗 Leggi su Tpi.it
GANNA vs TUTTI: La Crono della Verità al Giro!
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