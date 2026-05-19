Giro d' Italia 2026 Ganna stravince la tappa 10 a cronometro La nuova classifica | Vingegaard delude
Massa, 19 maggio 2026 - La decima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa con una vittoria netta per il ciclista che ha dominato la cronometro individuale. La sua prestazione ha permesso di incrementare il vantaggio in classifica generale, mentre altri favoriti non sono riusciti a brillare come previsto. Tra i protagonisti, il corridore danese ha avuto una giornata deludente, rimanendo lontano dai migliori tempi. La tappa ha segnato una ripresa importante nella corsa, con cambiamenti significativi nella graduatoria complessiva.
Massa, 19 maggio 2026 - La tappa 10 segna la ripartenza del Giro d'Italia 2026 dopo la giornata di riposo di ieri e lo fa con la lunghissima cronometro da Viareggio a Massa: 42 km per specialisti puri che possono ribaltare la classifica generale dopo le prime schermaglie in salita tra Blockhaus e Corno alle Scale. Prima però c'è la questione vittoria parziale, che va all'indiscutibile favorito numero uno Filippo Ganna, che vola in 45'53" ottenuto con una media clamorosa di 54,9 kmh e ottiene la sua ottava frazione alla Corsa Rosa. C'è poi l'altra gara, quella che riguarda i big della classifica generale: l'avvicendamento in maglia rosa tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard non c'è per 27", perché quest'ultimo delude le aspettative, chiudendo a ben 3'00" dal vincitore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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