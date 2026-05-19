Giro d' Italia 2026 Ganna stravince la tappa 10 a cronometro La nuova classifica | Vingegaard delude

Massa, 19 maggio 2026 - La decima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa con una vittoria netta per il ciclista che ha dominato la cronometro individuale. La sua prestazione ha permesso di incrementare il vantaggio in classifica generale, mentre altri favoriti non sono riusciti a brillare come previsto. Tra i protagonisti, il corridore danese ha avuto una giornata deludente, rimanendo lontano dai migliori tempi. La tappa ha segnato una ripresa importante nella corsa, con cambiamenti significativi nella graduatoria complessiva.

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