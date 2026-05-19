Giro d' Italia 2026 Ganna stravince la 10 a cronometro La nuova classifica | Vingegaard delude
Il Giro d’Italia 2026 ha ripreso il suo percorso con la decima tappa, una cronometro individuale di circa 30 chilometri. La prova ha visto un notevole miglioramento da parte di uno dei favoriti, che ha concluso con il miglior tempo, conquistando così una posizione di rilievo nella classifica generale. La performance di un altro grande nome del Tour ha invece deluso le aspettative, rallentando la sua corsa e perdendo terreno rispetto ai rivali. La classifica generale si è così modificata dopo questa frazione contro il tempo.
Massa, 19 maggio 2026 - La tappa 10 segna la ripartenza del Giro d'Italia 2026 dopo la giornata di riposo di ieri e lo fa con la lunghissima cronometro da Viareggio a Massa: 42 km per specialisti puri che possono ribaltare la classifica generale dopo le prime schermaglie in salita tra Blockhaus e Corno alle Scale. Prima però c'è la questione vittoria parziale, che va all'indiscutibile favorito numero uno Filippo Ganna, che vola in 45'53" ottenuto con una media clamorosa di 54,9 kmh e ottiene la sua ottava frazione alla Corsa Rosa. C'è poi l'altra gara, quella che riguarda i big della classifica generale: l'avvicendamento in maglia rosa tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard non c'è per 27", perché quest'ultimo delude le aspettative, chiudendo a ben 3'00" dal vincitore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Vingegaard guadagnerà su tutti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2026.
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