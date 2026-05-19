Giro d' Italia 2026 Ganna stravince la 10 a cronometro La nuova classifica | Vingegaard delude

Il Giro d’Italia 2026 ha ripreso il suo percorso con la decima tappa, una cronometro individuale di circa 30 chilometri. La prova ha visto un notevole miglioramento da parte di uno dei favoriti, che ha concluso con il miglior tempo, conquistando così una posizione di rilievo nella classifica generale. La performance di un altro grande nome del Tour ha invece deluso le aspettative, rallentando la sua corsa e perdendo terreno rispetto ai rivali. La classifica generale si è così modificata dopo questa frazione contro il tempo.

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