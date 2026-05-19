Giro d’Italia 2026 Daspo per due giovani per l’invasione di strada durante la tappa Paestum-Napoli

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, che si è svolta tra Paestum e Napoli, due giovani sono stati denunciati per aver invaso la strada mentre passavano i ciclisti a San Vitaliano. In seguito agli episodi, il questore di Napoli ha emesso nei loro confronti due provvedimenti di Daspo, che vietano loro di frequentare determinati luoghi pubblici. L’azione si è resa necessaria dopo le segnalazioni delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

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Il questore di Napoli ha emesso due Daspo nei confronti dei ragazzi denunciati dopo gli episodi avvenuti durante il passaggio dei ciclisti a San Vitaliano nella sesta tappa del Giro d’Italia. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Napoli nei confronti di un 19enne e di un 21enne. Stando agli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, i due avrebbero spintonato alcuni corridori con l’intento di provocarne la caduta durante la corsa. A seguito dell’attività investigativa e delle denunce scattate dopo i fatti, il questore di Napoli ha disposto nei confronti dei due giovani il Daspo, misura che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giro d’Italia 2026, Daspo per due giovani per l’invasione di strada durante la tappa Paestum-Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026: Napoli accoglie la tappa Paestum-NapoliAl fianco della Città Metropolitana di Napoli, quest’anno, anche la Regione Campania per il supporto alla tappa, in particolare per Paestum e il... Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tvSi riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell’inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo... youtube.com/watch?v=81iCtz… 6a tappa | #Paestum - #Napoli, #Italy : gli Highlights | #GirodItalia 2026 #Rai Comment: #FrancescoPancani and italian famous former pro cyclist #StefanoGarzelli Thursday 14 May 2026 x.com [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit Paestum-Napoli, dove passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi, le vie e quando arriva la corsaGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria ... oasport.it Tappa oggi Giro d'Italia 2026, Paestum - Napoli: percorso e altimetriaSesta frazione del Giro che arriva per la quinta volta consecutiva nel capoluogo partenopeo, per la prima volta in Piazza del Plebiscito dove sarà volata. Tra i favoriti Jonathan Milan, nuovo duello c ... today.it