Giovani vittime del 2 Agosto la grande quercia le ricorderà

Durante la Settimana della Cultura e del Libro 2026, nel giardino della scuola secondaria di primo grado Enrico Panzacchi, è stata piantata una quercia monumentale in ricordo delle giovani vittime della strage avvenuta il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. L’installazione fa parte di un’iniziativa dedicata alla memoria di quegli eventi e si inserisce nel programma di commemorazione promosso dall’istituto. La cerimonia ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno partecipato alla piantumazione della pianta.

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Nell’ambito della Settimana della Cultura e del Libro 2026, nel giardino della scuola secondaria di primo grado Enrico Panzacchi dell’Istituto comprensivo di Ozzano dell’Emilia è stata dedicata una quercia monumentale alle giovani vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Alla cerimonia erano presenti l’amministrazione comunale, la dirigenza scolastica, una rappresentanza di studenti e insegnanti, e Paolo Lambertini – presidente dell’associazione dei Familiari delle Vittime – che ha portato una testimonianza sul valore della memoria. Da decenni in quel giardino, la quercia è stata scelta perché da sempre simbolo di forza, e da oggi anche un luogo di riflessione e consapevolezza che ricorda i nomi e le storie di chi non è più tornato a casa quel 2 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani vittime del 2 Agosto, la grande quercia le ricorderà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Una quercia per le giovani vittime del 2 AgostoNell’ambito della Settimana della Cultura e del Libro 2026, nel giardino della scuola secondaria di primo grado "Enrico Panzacchi" (Istituto... Strage del 2 agosto, modificate le strade dedicate alle vittimeStrade intitolate alle vittime della strage del 2 Agosto, il Comune rimette mano alla toponomastica. Ozzano dell’Emilia, una quercia dedicata alle giovani vittime della strage del 2 agosto 1980 x.com Tragedie al lago, 2 giovani vittimeMorto in ospedale il 16enne annegato nel Lago di Garda durante una gita con gli amici, è il secondo caso in poche ore ... msn.com