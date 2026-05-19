Giovani UNESCO nei Colli Euganei | sfida globale per la sostenibilità

Un gruppo di giovani coinvolti nel programma UNESCO si sta riunendo nei Colli Euganei per discutere di sostenibilità ambientale. Durante gli incontri, vengono poste domande sulle possibili azioni che i giovani potranno intraprendere per influenzare le decisioni legate alla tutela del territorio e delle risorse naturali. I partecipanti si confrontano anche sulle strategie che potrebbero emergere nei vari tavoli tematici dedicati ai borghi e ai castelli della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzeranno i giovani le decisioni ambientali nei Colli Euganei?. Quali strategie emergeranno dai tavoli tematici tra borghi e castelli?. Perché il modello locale dei Colli Euganei è studiato nel mondo?. Dove si terrà la sessione finale per presentare i risultati globali?.? In Breve Programma tra 20 e 22 maggio 2026 tra Battaglia Terme, Este e Monselice.. Itinerari includono ville storiche, castelli e fioriture di orchidee nei Vegri del Monte Cecilia.. Modello di gestione basato sulla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS).. Sessione plenaria finale venerdì 22 maggio presso il Santuario di Monteortone ad Abano Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giovani UNESCO nei Colli Euganei: sfida globale per la sostenibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forum mondiale dei giovani MAB UNESCO nei Colli Euganei, due giorni dal sapore internazionaleI Colli Euganei si preparano ad accogliere una delle giornate centrali del 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, appuntamento internazionale che... Escursione nei Colli Euganei: 6,5 km e merenda in locandaUn pomeriggio di marzo 2026 porterà un gruppo di escursionisti nel cuore selvaggio dei Colli Euganei, partendo da Valsanzibio verso l’antica via che... Forum Mab Unesco, il Veneto ospita i giovani del mondo per il futuro delle riserve di biosfera. A ospitare le delegazioni, provenienti da 142 paesi, un territorio vasto che va dal Delta del Po fino ai Colli Euganei rainews.it/tgr/veneto/vid… #IoSeguoTgr x.com I giovani ridisegnano il futuroIl Delta del Po torna al centro della rete mondiale Unesco ospitando il terzo Forum globale dei Giovani MAb Unesco, in programma dal 18 al 22 maggio tra le Riserve della Biosfera del Delta del Po e de ... polesine24.it Forum Mab Unesco, il Veneto ospita i giovani del mondo per il futuro delle riserve di biosferaA ospitare le delegazioni, provenienti da 142 paesi, un territorio vasto che va dal Delta del Po fino ai Colli Euganei ... rainews.it