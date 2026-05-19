Giovani Save the Children | 1 minore su 10 vive disagio socioeconomico

Da tv2000.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati di Save the Children, circa il 10% dei minori vive in zone caratterizzate da disagio socioeconomico. Questa condizione influisce sulla regolarità con cui i ragazzi frequentano la scuola, creando differenze evidenti tra le diverse realtà. L’indicatore riguarda aree in cui le condizioni economiche e sociali sono più svantaggiate, determinando una maggiore vulnerabilità tra i giovani. La situazione evidenzia come le difficoltà economiche possano incidere sugli aspetti educativi e quotidiani delle giovani generazioni.

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Un minore su 10 vive in un’area di disagio socioeconomico con ripercussioni sulla frequenza scolastica. Lo denuncia Save the Children. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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