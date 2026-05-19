giovani promesse sul green vincono esposito e meli

Da venerdì a domenica, il Cus Ferrara Golf ha ospitato un torneo giovanile federale dedicato ai giovani talenti del golf. La competizione si è svolta su 54 buche medal, con il taglio dopo le prime 36, e ha previsto classifiche distinte per le categorie maschile e femminile. Tra i partecipanti, si sono distinti due giovani atleti che hanno conquistato le prime posizioni: uno tra i maschi e uno tra le femmine. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani promettenti del circuito nazionale.

Da venerdì a domenica il Cus Ferrara Golf ha ospitato un importante trofeo giovanile federale disputato sulla distanza di 54 buche medal, con taglio previsto dopo le prime 36 buche e classifiche separate maschile e femminile. Il field, di altissimo livello, ha visto la partecipazione di alcune tra le più promettenti giovani leve del golf italiano, provenienti da tutta la penisola e non solo. La prima giornata è stata caratterizzata dal maltempo, con una pioggia leggera ma costante che ha reso la competizione ancora più impegnativa e incerta. Nonostante le difficoltà, sono arrivati risultati di grande spessore, tra cui spicca il fantastico 67 (-1 sul par del campo) di Achille Ghidoni del Golf Club Arzaga, che ha chiuso il primo round al comando della classifica maschile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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