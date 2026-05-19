Giovani L’Espanyol conquista il ’Protti’ | battuto il Real Casalecchio

Lo stadio ’Nicoletti’ di Riccione ha ospitato la finale del 23esimo Memorial Flavio Protti, un torneo dedicato ai giovani calciatori. L’Espanyol ha vinto la partita conclusiva contro il Real Casalecchio con il risultato di 2-0, aggiudicandosi così il trofeo. La squadra catalana ha concluso il percorso con una prestazione convincente, mentre il Real Casalecchio si è distinto come la sorpresa del torneo, arrivando fino alla finale. La manifestazione ha visto la partecipazione di varie formazioni giovanili.

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