Giovani L’Espanyol conquista il ’Protti’ | battuto il Real Casalecchio
Lo stadio ’Nicoletti’ di Riccione ha ospitato la finale del 23esimo Memorial Flavio Protti, un torneo dedicato ai giovani calciatori. L’Espanyol ha vinto la partita conclusiva contro il Real Casalecchio con il risultato di 2-0, aggiudicandosi così il trofeo. La squadra catalana ha concluso il percorso con una prestazione convincente, mentre il Real Casalecchio si è distinto come la sorpresa del torneo, arrivando fino alla finale. La manifestazione ha visto la partecipazione di varie formazioni giovanili.
Lo stadio ’Nicoletti’ di Riccione ha incoronato i campioni del 23esimo Memorial Flavio Protti. A sollevare il trofeo è l’ Espanyol, protagonista di una cavalcata memorabile che si è conclusa con il successo per 2-0 nella finalissima contro la vera sorpresa del torneo, il Real Casalecchio. I pericos spagnoli hanno blindato la vittoria grazie alle reti di Carlos e Sanabria, coronando un percorso praticamente perfetto che li ha visti chiudere la manifestazione con la porta inviolata, se si esclude un solo calcio di rigore subìto agli ottavi di finale dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari contro il Grifone. Si chiudono così tre giorni intensi e di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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