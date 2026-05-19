Gioseppo presenta Studs | la nuova eleganza audace SS26

Gioseppo ha annunciato il lancio di Studs, la nuova collezione primavera-estate 2026. La linea si distingue per l’uso di pelle di alta qualità e dettagli metallici, che contribuiscono a creare sandali dal design deciso e moderno. La collezione combina elementi artigianali con un’estetica contemporanea, offrendo un’opzione di calzature che punta a un pubblico in cerca di stile e raffinatezza. La presentazione è stata pubblicata attraverso comunicati e materiale promozionale ufficiale dell’azienda.

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Gioseppo lancia Studs, la collezione PE 2026 che unisce artigianalità, pelle pregiata e dettagli metallici per sandali dal carattere deciso e contemporaneo. Gioseppo inaugura la PrimaveraEstate 2026 con Studs, una collezione che interpreta la stagione calda con un linguaggio deciso, moderno e profondamente legato al savoir?faire artigianale. Il progetto si inserisce nel percorso narrativo di Maison Bloom, la campagna che celebra gesti quotidiani, legami autentici e la qualità costruita nel tempo. In questo contesto prende forma una linea di sandali che punta su materiali ricercati e silhouette rinnovate, pensate per raccontare personalità e stile attraverso ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gioseppo presenta Studs: la nuova eleganza audace SS26 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gioseppo Kids illumina la SS26: nasce “Freedom to Shine”Gioseppo Kids presenta “Freedom to Shine”, la capsule SS26 di sandali in pelle naturale pensata per unire comfort, design e libertà di movimento Per... STUDS di Gioseppo: il sandalo estivo che unisce artigianalità e carattere decisoArriva l’estate e con lei la voglia di calzature che dicano qualcosa di preciso su chi le indossa. STUDS di Gioseppo: il sandalo estivo che unisce artigianalità e carattere decisoLa collezione primavera estate 2026 di Gioseppo ha un'anima rock ma chic grazie a Studs, sandali in Limited Edition ... iodonna.it Gioseppo lancia la collezione Uomo PE 2026: eleganza essenziale, materiali naturali e stile senza tempoCollezione Uomo Primavera Estate 2026: design essenziale, materiali naturali e modelli versatili pensati per uno stile contemporaneo e senza tempo Con l’arrivo della primavera, cambia il ritmo delle ... lopinionista.it