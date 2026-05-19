Giornata Internazionale dei Musei | 300 ragazzi all’evento sulla Ocean Literacy

A Foggia si è svolta la Giornata Internazionale dei Musei, attirando numerosi studenti e membri della comunità scolastica e universitaria. L'evento ha incluso una sessione dedicata alla ‘Ocean Literacy’ organizzata dall'Unesco, coinvolgendo circa 300 ragazzi. Questa iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei giovani, che hanno potuto approfondire temi legati agli oceani attraverso incontri e attività presso il museo locale. La giornata ha rappresentato un momento di confronto e sensibilizzazione su tematiche ambientali.

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Grande successo a Foggia per la Giornata Internazionale dei Musei, con la partecipazione di tantissimi ragazzi e con la comunità scolastica e accademica a lezione di ‘Ocean Literacy’ con l'Unesco. Si è conclusa ieri, lunedì 18 maggio 2026, una straordinaria giornata dedicata alla divulgazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viagem para a China: Roteiro Completo pelo Sul e Centro (Logística, Trens e Hotéis) Sullo stesso argomento Giornata internazionale dei Musei, l'evento al Carcere borbonico di AvellinoIl Museo Irpino aderisce anche quest’anno alla Giornata Internazionale dei Musei,promossa da ICOM – International Council of Museums, con un... Giornata internazionale dei musei: visita guidata a Palazzo MiniscalchiIl giorno lunedì 18 maggio alle ore 13 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i... Il Tibet lancerà una serie di attività in vista della Giornata internazionale dei #musei del 2026, che si terrà il 18 maggio. x.com Giornata internazionale dei musei 2026, gli eventi in ItaliaTorna anche quest'anno la Giornata internazionale dei musei. In programma oggi, 18 maggio, l’iniziativa coinvolge istituzioni culturali di tutto il mondo con aperture straordinarie, visite guidate, la ... tg24.sky.it FOGGIA MUSEI Giornata Internazionale dei Musei: a Foggia un evento con 300 studenti sull’Ocean LiteracyL’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto La città che vorrei, una bussola per la legalità e il volontariato ... statoquotidiano.it