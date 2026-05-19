Giornata dell’arte e della creatività diciotto Istituti coinvolti | diecimila studenti in centro storico

Oggi nel centro storico si svolge la Giornata dell’arte e della creatività, coinvolgendo diciotto istituti scolastici e circa diecimila studenti. L’evento, dedicato alla valorizzazione delle espressioni artistiche giovanili, si svolge tra esposizioni, performance e laboratori aperti al pubblico. Antonio Maria Del Prete, presidente della Consulta provinciale degli Studenti, ha partecipato alla presentazione ufficiale, affermando che i giovani rappresentano una presenza attiva e reale nel tessuto culturale della città. La manifestazione prosegue con iniziative in diversi punti del centro storico.

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