Giornata dell’arte e della creatività diciotto Istituti coinvolti | diecimila studenti in centro storico
Oggi nel centro storico si svolge la Giornata dell’arte e della creatività, coinvolgendo diciotto istituti scolastici e circa diecimila studenti. L’evento, dedicato alla valorizzazione delle espressioni artistiche giovanili, si svolge tra esposizioni, performance e laboratori aperti al pubblico. Antonio Maria Del Prete, presidente della Consulta provinciale degli Studenti, ha partecipato alla presentazione ufficiale, affermando che i giovani rappresentano una presenza attiva e reale nel tessuto culturale della città. La manifestazione prosegue con iniziative in diversi punti del centro storico.
Tempo di lettura: 2 minuti “I giovani non sono solo il futuro, ma una forza concreta del presente”. Con queste parole Antonio Maria Del Prete, presidente della Consulta provinciale degli Studenti, ha presentato nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento la trentesima edizione della Giornata dell’arte e della creatività, in programma il 25 maggio, dalle 9, lungo Corso Garibaldi, con partenza da piazza Santa Sofia. Il tema scelto per quest’anno è “Il Sannio in Europa. dalle radici al futuro sulle ali della creatività”. Dopo un anno di stop, la manifestazione torna con numeri importanti: 18 istituti coinvolti, circa 15mila studenti e 40 imprese, in un percorso pensato per valorizzare il rapporto tra arte, formazione, creatività e opportunità di sviluppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Les secrets de la Bibliothèque des Rois de France
Sullo stesso argomento
Uno spazio nel centro storico per la creativitàIl cuore del centro storico di Carrara torna a pulsare grazie alla creatività giovanile.
Leggi anche: Il potere della creatività dell'Ariete. La regista Chloé Zhao racconta come le esperienze si trasformano attraverso l’arte
Buona giornata maestro e amici dell' Arte Claude Monet (1840 - 1926) Inondation à Giverny 1886 x.com
Liceo Artistico Preziosissimo Sangue. stereogully · Success (Instrumental). ? Un evento diffuso nel cuore del Parco di Monza Il 9 maggio, la Giornata dell’Arte si è estesa alla città con la mostra Quanto manca? ai Mulini Asciutti. Mulini Asciutti – Parco di Mon facebook
Mi piace di più quest'opera d'arte rispetto alla copertina reale dell'album. reddit
L’annuale Giornata Internazionale dei Musei torna nel segno del dialogoIl 17 maggio 1947, a sei mesi dalla costituzione a Parigi dell’International Council of Museums (Icom), nasceva il Comitato italiano di quella che è la più importante organizzazione non governativa pe ... ilgiornaledellarte.com
A Roma una giornata dedicata ai gemelli tra arte e ricercaIncontrarsi, avvicinarsi all'arte e conoscere le attività del Registro Nazionale Gemelli dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Saranno questi gli obiettivi di una giornata speciale dedicata ai ... ansa.it