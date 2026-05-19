Secondo un rapporto recente, il 60% degli italiani preferisce evitare i mezzi di comunicazione tradizionali. Questa tendenza si accompagna a un calo delle entrate per i giornalisti, dato che tre persone su quattro non effettuano pagamenti per l’informazione. La situazione ha portato a un incremento delle scorte per alcuni professionisti dell’editoria, mentre la fiducia nei media si riduce. Questi cambiamenti avanzano in un contesto di crisi generale per il settore giornalistico.

? Domande chiave Perché il 60% degli italiani evita i canali di informazione tradizionali?. Come possono i giornalisti sopravvivere se tre italiani su quattro non pagano?. Chi sta sostituendo i cronisti professionisti con contenuti generati dall'intelligenza artificiale?. Quali rischi corre la democrazia se l'informazione diventa un semplice meme?.? In Breve Il 59,5% degli italiani evita i media tradizionali per cercare fonti alternative.. Il 64,6% degli utenti verifica regolarmente le notizie tramite canali non ufficiali.. I quotidiani cartacei a pagamento sono scesi al 21% nel 2025.. De Rita avverte il rischio di una crescita verso il basso tramite IA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giornalisti sotto scorta e crisi di fiducia: il rapporto Censis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien

Sullo stesso argomento

L’Italia dei giornalisti sotto scorta: non solo Ranucci, in venti sotto tutela. Ecco il rapporto europeo che ci mette tra i “dismantlers”Il 17 ottobre 2025, qualcuno ha piazzato quasi un chilo di esplosivo sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia.

Rapporto Censis 2026, l’informazione in crisi di credibilità e gli italiani in fuga dai media: anatomia di un fenomenoIl 21° Rapporto Censis sulla comunicazione si intitola “L’informazione nel mirino”.

Sarà un caso, ma i giornalisti sotto scorta sono anche quelli cui la politica non si fa problemi a fare cause milionarie perché scoperchiano qualche magagna... x.com

Giornalisti: Hallissey (+E/RI) Solidarietà a Trocchia, ha illuminato lato più oscuro d’ItaliaQuando un giornalista finisce sotto scorta, non viene colpita soltanto la persona, ma ciò che rappresenta, il ruolo che incarna, la funzione essenziale che svolge in un Paese democratico. A Nello Tro ... radicali.it

Il giornalismo italiano è sotto pressioneUn’auto scura si ferma vicino a un ristorante di pesce nel quartiere di Monteverde, a Roma. Scendono due poliziotti in borghese, seguiti da Sigfrido Ranucci. Ranucci, uno dei giornalisti d’inchiesta ... internazionale.it