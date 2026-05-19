Giorgio Armani a Forte dei Marmi collegio docenti boccia l’intitolazione della scuola | Scarsa aderenza con la didattica

A Forte dei Marmi, la proposta di intitolare l’Istituto Comprensivo a una figura di spicco del mondo della moda è stata respinta dal collegio dei docenti. La decisione è arrivata dopo il voto, che ha visto 40 insegnanti contrari, contro i 19 favorevoli. La motivazione principale riportata riguarda la scarsa aderenza dell’intitolazione alla didattica e alle attività scolastiche. La questione ha generato un dibattito tra i membri dell’assemblea, senza che siano stati annunciati altri passi ufficiali.

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