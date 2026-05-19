Giorgio Armani a Forte dei Marmi collegio docenti boccia l’intitolazione della scuola | Scarsa aderenza con la didattica
A Forte dei Marmi, la proposta di intitolare l’Istituto Comprensivo a una figura di spicco del mondo della moda è stata respinta dal collegio dei docenti. La decisione è arrivata dopo il voto, che ha visto 40 insegnanti contrari, contro i 19 favorevoli. La motivazione principale riportata riguarda la scarsa aderenza dell’intitolazione alla didattica e alle attività scolastiche. La questione ha generato un dibattito tra i membri dell’assemblea, senza che siano stati annunciati altri passi ufficiali.
Giorgio Armani non avrà una scuola intitolata, almeno per ora. La proposta avanzata da un gruppo di insegnanti di ribattezzare l’Istituto Comprensivo a Forte dei Marmi con il nome dello stilista scomparso ha diviso il collegio docenti, raccogliendo solo 19 voti favorevoli contro 40 contrari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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