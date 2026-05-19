Giordana Angi prosegue con il Piano piano live tour… continua | le date

MILANO - Dopo il successo delle prime date, quasi tutte sold out, Giordana Angi prosegue con il “Piano piano live tour. continua”, il tour che ha segnato il suo ritorno nei teatri italiani a tre anni dall’ultimo tour nel nostro Paese. Il pubblico ha accolto l’artista con un calore straordinario, confermando ancora una volta il legame profondo e autentico che Giordana ha saputo costruire negli anni con chi la segue. Lo show attraversa tutta la sua storia con una scaletta che racconta le diverse anime dell’artista, dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e di grande introspezione. Tra gli elementi più apprezzati dello... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Giordana Angi - Più Di Così (Mina)- Official Video

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