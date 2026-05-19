Giochiamo senza barriere panchina dell’inclusione a Manfredonia
Mercoledì 20 maggio alle 11:00 si svolgerà a Manfredonia l’inaugurazione della Panchina dell’Inclusione, posizionata nella Villa Comunale. L’evento prevede la presentazione di un’installazione che rappresenta un simbolo di accoglienza e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere la sensibilità verso l’inclusione sociale. La manifestazione coinvolgerà diverse persone e sarà aperta al pubblico, senza la presenza di interventi ufficiali o altre attività collaterali.
PANCHINA DELL’INCLUSIONE Mercoledì 20 maggio alle ore 11:00, presso la Villa Comunale di Manfredonia, si terrà la manifestazione dedicata all’installazione della Panchina dell’Inclusione, simbolo di accoglienza, partecipazione e condivisione. All’evento prenderanno parte i dirigenti scolastici, i referenti delle scuole, i rappresentanti degli studenti coinvolti nei Giochi senza barriere “Sportivamente – l’energia che unisce”, il Sindaco. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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