Durante la 37ª giornata di campionato, diversi giocatori e allenatori sono stati sanzionati con ammonizioni o espulsioni. Sono stati emessi vari cartellini gialli e rossi durante le partite, coinvolgendo diverse squadre e ruoli. La lista ufficiale dei calciatori e degli allenatori che hanno ricevuto queste sanzioni è stata resa pubblica, evidenziando i casi più rilevanti di comportamenti che hanno portato ai malus nel Fantacampionato. Le decisioni sono state comunicate dagli arbitri a fine partita.

La 37ª giornata di Serie A si è conclusa con le tre gare della corsa salvezza. Tutte e tre le squadre in lotta per non retrocedere hanno ottenuto i tre punti: successo casalingo del Cagliari contro il Torino, allo scadere la vittoria del Lecce in casa del Sassuolo e infine l'1-0 della Cremonese contro l'Udinese. In attesa dell'ultimo turno di campionato e prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. Pasalic (Atalanta); Pobega (Bologna); Mendy... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 37ª giornata: i malus al Fantacampionato

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