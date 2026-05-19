Ginnastica World Cup in Portogallo
Durante la tappa di Coppa del Mondo di ginnastica in Portogallo, Sofia Raffaeli ha deciso di interrompere temporaneamente gli allenamenti a Portimão per motivi precauzionali. La ginnasta non presenta problemi di salute e non ci sono segnalazioni di allarme, ma si è preferito adottare un atteggiamento di cautela. Attualmente, l’attenzione si concentra sulla preparazione in vista dei prossimi impegni a livello internazionale, con una gestione accurata del lavoro e delle risorse disponibili.
Sofia Raffaeli, stop precauzionale a Portimão: nessun allarme, ora focus sui prossimi impegni internazionali Nessun allarme attorno a Sofia Raffaeli, ma tanta prudenza e gestione attenta del lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. È questo il messaggio che emerge dal comunicato diffuso dalla Società Ginnastica Fabriano dopo la brillante tappa di World Challenge Cup disputata a Portimão. La campionessa azzurra ha chiuso il weekend portoghese da assoluta protagonista, conquistando l’oro nell’all-around, il successo nella finale al cerchio e l’argento alla palla, confermando uno stato di forma di altissimo livello. Un percorso impreziosito anche dalla qualificazione a tutte e quattro le finali di specialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Comedy Moments in Football
Sullo stesso argomento
Ginnastica ritmica: l’Italia sfida Baku tra World Cup e Europea CupLa delegazione italiana di ginnastica ritmica si prepara a un doppio impegno strategico in Azerbaijan, dove tra il 17 e il 19 aprile si svolgerà la...
Sofia brilla alla World Challenge Cup. Raffaeli due volte d’oro in PortogalloUn fine settimana da sogno, di quelli che confermano il talento, la solidità e la grandezza della scuola italiana di ginnastica ritmica.
Ginnastica Fabriano Sofia Raffaeli, altre due medaglie alla World Cup Challenge facebook
Parkour, World Cup Montpellier 2026: Anna Nguyen si qualifica per le semifinali Speed Giulio De Carolis si ferma in qualifica Freestyle, complice un problema al piede Ginnastica Artistica Lugo Leggi qui ginnasticando.it/2026/05/15/par… x.com
Gymnastics, World Cup in PortugalNessun allarme attorno a Sofia Raffaeli, ma tanta prudenza e gestione attenta del lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. È questo il messaggio che emerge dal comunicato diffuso dall ... sport.quotidiano.net
Ginnastica, World Cup in PortogalloNessun allarme attorno a Sofia Raffaeli, ma tanta prudenza e gestione attenta del lavoro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. È questo il messaggio che emerge dal comunicato diffuso dall ... sport.quotidiano.net