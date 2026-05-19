Ginnastica Falciai sorrisi e podi nella prova regionale delle allieve Gold
Domenica 17 maggio, le giovani ginnaste della categoria Gold della Ginnastica Falciai hanno partecipato alla prova regionale organizzata da Aics. La giornata si è svolta tra esercizi, sorrisi e posizioni sul podio, con le allieve che si sono confrontate in una competizione ufficiale. Le atlete sono state assistite dalle tecniche Caterina Moretti e Rachele Rossi, che le hanno accompagnate durante le prove. La manifestazione ha visto coinvolte diverse squadre provenienti dalla regione.
Domenica 17 maggio le giovani allieve Gold della Ginnastica Falciai hanno preso parte alla prova regionale Aics, vivendo una giornata di sport, crescita e divertimento accompagnate dalle tecniche Caterina Moretti e Rachele Rossi. Le piccole atlete sono salite più volte sul podio nelle diverse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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