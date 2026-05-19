Ginnastica Falciai sorrisi e podi nella prova regionale delle allieve Gold

Domenica 17 maggio, le giovani ginnaste della categoria Gold della Ginnastica Falciai hanno partecipato alla prova regionale organizzata da Aics. La giornata si è svolta tra esercizi, sorrisi e posizioni sul podio, con le allieve che si sono confrontate in una competizione ufficiale. Le atlete sono state assistite dalle tecniche Caterina Moretti e Rachele Rossi, che le hanno accompagnate durante le prove. La manifestazione ha visto coinvolte diverse squadre provenienti dalla regione.

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