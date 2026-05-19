Il 19 maggio 2026 si è svolta ad Arezzo una competizione regionale organizzata dall'AICS, dedicata alle giovani ginnaste della categoria Gold. La squadra della Ginnastica Falciai ha ottenuto buoni risultati, conquistando diversi podi e mostrando un sorriso dopo ogni esecuzione. Le atlete si sono confrontate con altre giovani provenienti dalla zona, mettendo in mostra le proprie capacità nel settore della ginnastica artistica. L'evento ha visto partecipare numerose ginnaste e ha richiamato l’attenzione di appassionati e allenatori.

Arezzo, 19 maggio 2026 – Ginnastica Falciai, sorrisi e podi nella prova regionale AICS delle allieve GOLD. Domenica le giovani allieve GOLD della Ginnastica Falciai hanno preso parte alla prova regionale AICS, vivendo una giornata di sport, crescita e divertimento accompagnate dalle tecniche Caterina Moretti e Rachele Rossi. Le piccole atlete sono salite più volte sul podio nelle diverse specialità, mostrando impegno, entusiasmo e tanta passione per questa disciplina. Nelle Allieve 2018, Elisabetta Romano ha ottenuto la medaglia d’oro alla fune mentre Allegra Grateni ha ottenuto il primo posto nel corpo libero, con Romano medaglia d’argento.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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