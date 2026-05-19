Durante l'ultimo evento, le giovani ginnaste della palestra hanno conquistato numerose medaglie, portando a casa tanti podi e sorrisi. Le atlete, ancora definite come “allieve”, hanno dimostrato grande impegno e determinazione, raccogliendo premi in diverse discipline. La competizione si è svolta sotto una leggera pioggia di riconoscimenti, con le ragazze che hanno dimostrato di saper affrontare le sfide con energia e concentrazione. La manifestazione si è conclusa con una serie di premi e festeggiamenti.

Altro che “allieve”. Qui siamo davanti a una piccola invasione organizzata di medaglie, sorrisi e nastri svolazzanti. Le giovani ginnaste GOLD della Ginnastica Falciai sono state protagoniste della prova regionale AICS, tornando a casa con una collezione di podi che a momenti serviva il furgone per riportarli ad Arezzo. Accompagnate dalle tecniche Caterina Moretti e Rachele Rossi, le atlete aretine hanno vissuto una giornata di sport, crescita e divertimento, dimostrando talento, concentrazione e quella sana grinta che nella ginnastica fa spesso la differenza tra una bella prova. e il gradino più alto del podio. Tra le Allieve 2018 brillano Elisabetta Romano e Allegra Grateni: Romano conquista l’oro alla fune e l’argento nel corpo libero, mentre Grateni sale sul gradino più alto proprio nel corpo libero. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ginnastica Falciai, pioggia di medaglie: le piccole GOLD fanno incetta di podi

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