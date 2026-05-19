Gigantesco Wemby | 41 punti e San Antonio si prende gara-1 contro OKC al secondo supplementare

Nel primo incontro dei playoff NBA, il giocatore francese ha messo a referto 41 punti e 24 rimbalzi, contribuendo alla vittoria della sua squadra in doppio supplementare contro la squadra avversaria. La partita si è conclusa con il risultato finale dopo due tempi supplementari, con protagonisti anche alcuni giocatori delle squadre rivali che hanno segnato punti importanti. La squadra di casa si è aggiudicata la gara-1, lasciando aperto il discorso qualificazione.

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Signori e signore, benvenuti nel futuro. Victor Wembanyama, 22 anni, esibisce una prestazione epocale, già virale sui social media, che vale a San Antonio la vittoria dopo un doppio tempo supplementare a Oklahoma City in Gara 1 della finale di Conference dell’Ovest. Il gigante francese segna 41 punti e tira giù 24 rimbalzi, numeri da Bill Russell, da Wilt Chamberlain, e servono tutti per stendere 122-115 i campioni in carica, sinora imbattuti ai playoff 2026. In questa storia - in questa serie playoff incentrata su una sfida tra titani - per un vincitore di giornata che festeggia c’è anche uno sconfitto che dovrà metabolizzare in fretta la serata no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigantesco Wemby: 41 punti e San Antonio si prende gara-1 contro OKC al secondo supplementare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wemby SAVES San Antonio Spurs From Total Collapse: NBA highlights Sullo stesso argomento Lakers, doppia batosta: -43 contro Okc e Doncic si infortuna. San Antonio vola anche senza WembyGialloviola travolti dai Thunder, trascinati da Shai (28 punti, 7 rimbalzi, 7 assist). Gigantesco Shai: 47 punti per battere Detroit. Wembanyama, gara da cinema contro i BullsI Thunder superano i rimaneggiati Pistons al supplementare con Gilgeous-Alexander, un super Wemby (41 punti) trascina gli Spurs al successo sui Bulls... NBA, Wemby supera Kareem e aggancia Wilt: 41 punti e 24 rimbalzi in gara-1 a OKCIn gara-1 a Oklahoma City Victor Wembanyama scrive la storia. Il suo tabellino al termine della vittoria di San Antonio al secondo supplementare dice 41 punti, di cui 20 arrivano tra il 4° quarto e i ... sport.sky.it NBA, Wemby non si ferma: 41 punti e 18 rimbalzi in 29 minuti contro gli WarriorsAl Chase Center di San Francisco gli Spurs infilano la loro 10^ vittoria consecutiva, la 26^ nelle ultime 28 partite. E il grande protagonista per San Antonio è ancora una volta Victor Wembanyama, che ... sport.sky.it